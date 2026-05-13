Ángel Di María niega favoritismo hacia Rosario Central

EFE

El exjugador de la Selección Argentina, Ángel Di María, negó favoritismo hacia Rosario Central tras su regreso al futbol local y acusó maltrato por parte de rivales, en un mensaje publicado este martes en sus redes sociales tras el triunfo 2-1 de su equipo ante Racing Club por los cuartos de final del Torneo Apertura.

"Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior (de Argentina), nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores".

El exdelantero del Inter y Zaragoza declaró ante la prensa que "el futbol argentino está roto" y que desde su institución se sentían "robados", tras las expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Césare ordenadas por el árbitro Darío Herrera contra el equipo albiceleste.

Locura en Argentina para ver... ¿el último partido de Lionel Messi?

"De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas (hipócritas)".

Sin mencionarlo pero en clara respuesta a Milito, agregó: "Muchos de los que quieren 'cambiar el futbol' no pueden ni dirigir su club".

En otro pasaje de su mensaje, el 'Fideo' se refirió a su regreso al futbol argentino, sobre el que muchos fanáticos de otros clubes y algunos especialistas señalan como muy beneficiado por decisiones arbitrales.

"Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el futbol está manchado? El futbol no está manchado, ahora somos todos iguales, y eso molesta".

Supo a despedida, pero solo Lionel Messi sabe si lo fue

Un conflicto que desborda el futbol

El trasfondo de esta polémica se remonta al 2025, cuando la Asociación del Futbol Argentino (AFA) decidió otorgar un trofeo de campeón anual a Rosario Central, equipo que logró la mayor cantidad de puntos en las fases clasificatorias de los Torneos Apertura y Clausura, aunque en la etapa eliminatoria no logró llegar ni siquiera a las finales.

Una vez conocida la decisión, la AFA también ordenó que Central fuera homenajeado en el partido por los octavos de final del Clausura ante Estudiantes, pero los jugadores del 'Pincha' no cumplieron con el homenaje como modo de protesta y recibieron el aval del presidente de esa institución, Juan Sebastián Verón.

La AFA entonces dictó una sanción contra los jugadores y el dirigente de Estudiantes, lo que desató una ola de críticas contra Claudio Tapia, máximo dirigente de la asociación.

Un renovado Lionel Messi guió el entrenamiento de la Selección Argentina

Al embate contra la AFA se sumó hasta el presidente argentino, Javier Milei, quien propone un modelo de sociedades anónimas deportivas para los clubes locales, algo que Tapia rechaza de manera enfática para privilegiar la estructura actual de asociaciones civiles.

El Gobierno de Argentina ha impulsado en los últimos meses denuncias por corrupción contra Tapia y otros dirigentes de la AFA que se encuentran en plena investigación judicial.