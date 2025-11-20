Un cambio en el reglamento le da el campeonato de Argentina a Rosario Central

Reuters

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declaró campeón de la Liga 2025 al club Rosario Central tras un inédito cambio reglamentario al final de la temporada, que se decidió el jueves en una reunión en la sede de la entidad.

"¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!", celebró el club en su cuenta oficial de X.

— Rosario Central (@RosarioCentral) November 20, 2025

La decisión de consagrar a Central la tomó la AFA luego de que el equipo liderado por Ángel Di María finalizara primero en la sumatoria de puntos de la fase regular de los torneos Apertura y Clausura.

En el reglamento inicial, obtenían el título de campeón los ganadores de cada competencia, mientras que el conjunto que más puntos sumara en el año sólo lograba la clasificación a la Copa Libertadores.

"La gente de Central debe estar muy feliz", dijo Di María, campeón del mundo con Argentina en 2022, tras participar de la reunión en la federación junto al presidente del club, Gonzalo Belloso, y el DT Ariel Holan, y retirarse con el nuevo trofeo.

Con esta consagración, Rosario Central conquistó su decimotercer título de su historia, entre siete copas nacionales, cinco ligas y una copa internacional.

"Hicimos un gran torneo. Agradezco a Claudio Tapia (presidente de la AFA) y a todos los dirigentes por el reconocimiento", indicó por su parte Holan a la prensa.