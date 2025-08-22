Rosario Central le ganó el clásico a Newell's con golazo de Ángel Di María

EFE

Ángel Di María puso sello este sábado a un golazo de tiro libre que bastó a Rosario Central para ganar el clásico por 1-0 a Newell's Old Boys en la sexta jornada del Torneo Clausura argentino.

El partido se decantó en el minuto 82, cuando el exjugador del Real Madrid y del Benfica, entre varios clubes europeos, se encargó de la ejecución de un tiro franco.

El silencio que antecede. El golazo. El grito de la gente. La celebración de Angelito Di María.



Espectacular.



pic.twitter.com/UnKfh5SxJy — Juez Central (@Juezcentral) August 24, 2025

El lanzamiento se filtró por la escuadra izquierda de la portería de Newell's para el delirio de más de 40.000 hinchas.

En su primera temporada de regreso al fútbol argentino, Di María cumplió hoy con la promesa de ganar un clásico y anotar un gol para allanar el triunfo.

En otro de los encuentros destacados de este sábado, San Lorenzo derrotó por 1-0 a Instituto de Cordoba con el gol del juvenil Blanco Lautaro Salinardi.