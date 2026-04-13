Goleada del Inter de Milan y el 'scudetto' parece inminente

Enrique Gómez

Con 78 puntos a falta de cinco fechas, el scudetto parecer ser algo inminente para el Inter de Milán.

Victoria categórica de 3-0 en favor del equipo líder de la Serie A sobre el Cagliari.

Con este triunfo, el equipo de Cristian Chivu extendió a 12 puntos la ventaja sobre su escolta el Napoli, que tendrá la oportunidad de recortar la brecha cuando dispute su partido por la Jornada 32.

Lo que no puede detenerse es el tiempo y si el equipo ‘nerazzurro’ consigue un par de triunfos más, podría proclamarse campeón sin importar cuántos puntos pueda hacer el conjunto ‘celeste’.

Piotr Zieliński puts a bow on Inter's dominant home win in some style 🤩 pic.twitter.com/LHsxiQDMzH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 17, 2026

Fue un partido muy cerrado en el Estadio San Siro, al menos tras lo que fue el primer tiempo; tanto así que el marcador no se abrió sino hasta los 52 minutos. Pero, como suele suceder con los grandes equipos, una vez que se derribó la muralla (y la ambición) del rival, todo fue tomando forma.

Tras el primer gol de Marcus Thuram, Nicolo Barella puso el segundo apenas cuatro minutos después. El encuentro se mantuvo bajo control y al 90’+2 se confirmó la paliza gracias a un golazo de Piotr Zielinski, quien ingresó a los 76 minutos, ya con el encuentro resuelto ante el 16° lugar de la Serie A.

Así, Inter está a punto de bordarse su título número 21 de Serie A, el tercero desde el 2021.