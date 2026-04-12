Remontada de Inter con sabor a campeón de la Serie A

Oscar Sandoval

Como dejó escapar una ventaja de dos goles y perdió el cuarto lugar de la tabla luego de caer 4-3 con Inter, al líder se ve poniendo cara de campeón con la ventaja de siete unidades sobre Napoli y comienza a hacer la cuenta para rematar la Serie A antes de tiempo.

Cuando parecía que la pelea por el liderato quedaba abierta y Como daba un paso a la próxima Champions League, todo se desvaneció y terminó en nada. Los ‘Lariani’ jugaron una buena primera mitad y pusieron al conjunto ‘Nerazzurri’ en aprietos, pero los visitantes reaccionaron y consiguieron la victoria.

Alex Valle adelantó al equipo local a los 36 minutos y Nico Paz aumentó la cuenta al 45, pero para derrotar a Inter se necesita más porque puede salir de cualquier situación complicada en cualquier momento y Marcus Thuram recortó distancias al 45+1.

La reacción del líder llegó en minutos porque Thuram igualó la partida al 49, el doblete del francés descolocó a Como que no pudo frenar a su rival que aprovechó los minutos de desconcierto para ampliar la ventaja con otro doblete de Denzel Dumfries entre el 58 y 72.

Lucas Da Cunha puso cifras definitivas al 89 desde los 11 pasos, pero los intentos de Como por recuperar un punto fueron contados y los ‘Nerazzurri’ terminaron con los tres puntos y el liderato en la bolsa a seis jornadas para el final.