Napoli no pudo con Parma y se puede ir olvidando de la Serie A

Redacción FOX Deportes

Napoli empató 1-1 con Parma y dejó escapar la oportunidad de pelear por el 'Scudetto' de la Serie A tras un partido que dominó y asedió al equipo local, pero no logró superar su bloque defensivo y terminó perdiendo dos puntos importantes.

Parma rompió la racha de cinco victorias consecutivas de los ‘Azzurri’ y frenó su lucha por el título de la Serie A, cuando el equipo intentaba acercarse al líder, Inter y alejarse de su perseguidor, Milan.

El inicio del partido fue inmejorable para el Parma, que no necesitó ni 35 segundos para adelantarse en el marcador, sorprendiendo por completo a un Nápoles que aún no había entrado en el encuentro. Fue un tanto del brasileño Gabriel Strefezza el que obligó a los visitantes a remar desde el minuto uno.

Nápoles que llevó la iniciativa y dispuso de varias ocasiones, se vio obligado a mover el balón con paciencia y buscar huecos. Además, el equipo recuperó cuatro piezas clave; McTominay, De Bruyne, Lobotka y Anguissa y el ritmo futbolistico lo notó.

Tras el descanso, el equipo dirigido por Antonio Conte realizó cambios para reforzar la ofensiva y encontrarse con el gol. Lo hizo en el minuto 60, con el de siempre, McTominay. Pase filtrado de Lobotka hacia Hojlund, que la cede al atacante británico para que remate de primeras.

Napoli se sitúa así a seis puntos del líder que además cuenta con un partido menos y podría ampliar su ventaja este domingo en la lucha por el título si vence a Como.