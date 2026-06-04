Todavía no se va Efraín Juárez, pero Pumas ya tendría a su relevo

Redacción FOX Deportes

La salida de Efraín Juárez parece tan inminente que a nadie le sorprenderá cuando Pumas emita el comunicado oficial, pero ¿quién se quedará en su lugar? Al parecer alguien que sí pudo hacer campeón a Universidad y que, de hecho, sigue siendo el último entrenador que logró levantar una copa ahí.

Sí, Guillermo Vázquez es el principal candidato de Antonio Sancho y el resto de los directivos para asumir el banquillo. Por cierto, sería la tercera vez que el estratega mexicano se hace cargo del equipo, pues cabe recordar de 2014 a 2016 vivió su segunda etapa y llevó al club a la final del Apertura 2015.

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De acuerdo con diversos reportes de la prensa mexicana, Vázquez tiene buena comunicación con los actuales dirigentes del Club Universidad y como, según las filtraciones, nunca hubo la mejor relación con Juárez, es probable que los sondeos con el estratega de 59 años ya hayan iniciado desde hace tiempo.

Vázquez, ganador de la Liga MX con Pumas (pese al modestísimo plantel que tuvo a cargo) en el Clausura 2011 y finalista con Cruz Azul en el Clausura 2013 lleva casi cinco años sin entrenar, toda vez que su último trabajo como técnico fue en 2021 con el Necaxa, club con el que permaneció seis meses.