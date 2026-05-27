La Liga MX, con mejor promedio de goles que La Liga y la Serie A

Redacción FOX Deportes

La Liga MX ha reportado un saldo por demás positivo luego de los números que arrojó el torneo Clausura 2026 que recién terminó con la coronación de Cruz Azul.

En un comunicado de prensa, el organismo rector del futbol de la primera división varonil mostró los puntos positivos que dejó el torneo que llegó a su final.

Entre los puntos más destacados, la Liga MX confirmó que el torneo que recién terminó, obtuvo un promedio de goles superior al de La Liga (futbol en España) y la Serie A (futbol italiano).

De acuerdo a las cifras publicadas, en la Liga MX se anotaron un total de 458 goles, lo que equivale a 2.9 tantos por partido, mientras que el promedio en España e Italia fue de 2.6 y 2.4, respectivamente.

Otro de los puntos más destacados es que la liga promedió una asistencia promedio por partido superior a los 23 mil aficionados, lo que representa un incremento del 5 por ciento con respecto al torneo inmediato anterior.

El duelo de las semifinales entre Cruz Azul y Guadalajara, disputado en el Estadio Azteca, fue el que más asistencia tuvo con 63 mil 375 aficionados.

El torneo Apertura 2026 iniciará a mediados del mes de julio y a unos días de que finalice la Copa del Mundo. Se espera que este torneo siga mostrando un avance en distintos rubros a considerar en el futbol mexicano.