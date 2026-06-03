Otro que se va; Efraín Juárez está prácticamente fuera de Pumas

Héctor Cantú

Aún se respiran los sinsabores de la derrota en la final ante Cruz Azul y Pumas y trabaja para definir el proyecto de cara al torneo Apertura 2026.

La directiva y Efraín Juárez tendrían diferencias en cuanto al proceso de gestión para el torneo siguiente, por lo que el entrenador mexicano estaría dispuesto a salir del equipo.

El punto de quiebre entre ambos se habría dado, sobre todo, con el tema de los refuerzos, un escenario que en su momento también le costó la salida del futbol colombiano luego de brillar en el banquillo de Atlético Nacional.

La noticia se da a la par del cambio de timón que ha tenido el América con la inesperada salida de André Jardine.

El debut de Efraín Juárez, con el corazón azul y oro

En las próximas horas se podría anunciar de manera oficial la ruptura entre Efraín Juárez y Pumas, actual subcampeón del futbol mexicano.

Efraín Juárez dirigió un total de 60 partidos al equipo universitario, donde dejó un promedio de 1.52 puntos por partido.