El ciclo de Efraín Juárez con Pumas estaría por terminar

Redacción FOX Deportes

La etapa de Efraín Juárez al frente de Pumas podría llegar a su fin apenas unas horas después de la dolorosa derrota en la final del Clausura 2026.

De acuerdo con información de W Radio, el estratega mexicano contempla dejar la institución para buscar una oportunidad en Europa, un objetivo que él mismo ha reconocido en distintas ocasiones. Hasta ahora no existe un comunicado oficial ni del entrenador ni del club.

Más allá del desenlace en la final, Juárez deja números que respaldan su gestión. Desde su llegada al banquillo universitario en marzo de 2025 dirigió 54 partidos oficiales, con saldo de 21 victorias, 19 empates y 14 derrotas. En el Clausura 2026 llevó a Pumas al liderato de la fase regular y posteriormente a una final de Liga MX que devolvió al club a la pelea por el campeonato después de varios años.

"Y hace 3 meses me querían echar", recordó Efraín Juárez Pumas está a un triunfo en la última fecha de alcanzar su mejor marca en 22 años

El crecimiento de Juárez como entrenador comenzó lejos de México. En 2024 tomó las riendas del Atlético Nacional de Colombia y en apenas unos meses conquistó la Liga y la Copa Colombia, un doblete histórico que lo colocó entre los técnicos jóvenes con mayor proyección en el continente. Su paso por Medellín terminó de manera sorpresiva a inicios de 2025, pero con dos títulos en sus vitrinas.

Por ahora todo permanece en el terreno de la especulación, aunque la versión difundida por W Radio ha tomado fuerza tras la final perdida ante Cruz Azul. Si se confirma su salida, Juárez cerraría un ciclo breve pero significativo en el equipo de sus amores, al que devolvió protagonismo, identidad competitiva y una presencia que lo llevó nuevamente a disputar el título de la Liga MX.