Solo Cruz Azul o Tigres pueden seguirle el paso a las Chivas

Enrique Gómez

Si alguien puede alcanzar a Chivas en el algún punto del torneo, esos son Cruz Azul o Tigres. De hecho, el que gane en este duelo de élite de la Liga MX será el ‘elegido’ para seguirle dando cacería al liderato.

Para la Jornada 6 del torneo, vuelven a verse las caras los equipos que se enfrentaron en la pasada semifinal, solo que esta vez el duelo es por puntos y quizá eso beneficie al equipo ‘cementero’, pues se sabe que juega mucho mejor durante la fase regular que cuando hay eliminación de por medio.

Por si fuera poco, este partidazo estelarizará a Nicolás Ibáñez, que hasta hace un par de semanas jugaba con Tigres y que hace unos días se estrenó como goleador de La Máquina en CONCACAF.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la sexta fecha del Clausura 2026: