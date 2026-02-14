Chivas es infinitamente mejor que América y lo demostró en el Clásico

Enrique Gómez

Ya nadie puede dudar de las Chivas y de cuán merecido tienen su hype.

El Guadalajara nulificó por completo al América y el Clásico Nacional se convirtió en una cuenta más en su rosario de perfección en el Clausura 2026. Seis victorias en el mismo número de juegos.

Triunfo 1-0 del equipo rojiblanco sobre las Águilas, que lejos estuvieron de arruinar el gran momento que vive el equipo tapatío y que tiene a su afición más ilusionada que nunca con el campeonato.

Por si fuera poco, el único gol lo hizo Armando González, el delantero sensación de México.

Solo para dimensionar lo que significa este resultado y de lo importante que es este ‘cambio de mando’ en el futbol mexicano, basta con subir al exhibidor un par de estadísticas: desde el Clausura 2017 Chivas no le ganaba un ‘simple’ partido de liga a su archirrival jugando como local; además, desde el Apertura 2011, el ‘Rebaño’ no le ganaba dos partidos de liga consecutivos a su némesis.

Armando González, el 'killer' que el América nunca podrá tener

La anotación que definió el encuentro estuvo a cargo de un ‘killer’ de cantera rojiblanca y que, por lo tanto, es casi seguro que el América jamás podrás tener en sus filas: la ‘Hormiga’ González, al menos no a este nivel.

A los 41 minutos y cuando parecía que el equipo azulcrema era mejor en la cancha, el campeón de goleo del torneo pasado se ‘graduó’ en el juego más célebre del futbol mexicano al hacer gala de su olfato goleador. El atacante de 22 años cazó un balón peinado a segundo poste y lo remató justo antes de que picara en el pasto para dejar sin oportunidad al portero Luis Ángel Malagón.

El equipo de Gabriel Milito hizo los deberes en ataque, pero, sobre todo, en defensa, pues destruyó todas las conexiones del rival y pocas veces se sintió en verdadero riesgo de recibir el gol del empate.

Chivas es el mejor equipo de México. Lo constata la tabla de posiciones reconociéndole 18 puntos de 18 posibles y lo confirma el mismo América, que no le quedó más que aplaudir al jefe absoluto del Clausura 2026.