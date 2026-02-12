La última vez que Chivas llegó como líder a un Clásico, América tenía 12 títulos

Enrique Gómez

Si no recuerdas la vez anterior que Chivas llegó como líder a un Clásico Nacional es normal, porque sucedió hace más de 10 años.

Por primera ves en casi 11 años, el Guadalajara se presenta como primer lugar del torneo para el duelo por la Liga MX frente al América. Pero además de las cifras y de los datos duros, esta es la primera vez en mucho tiempo que el ‘Rebaño’ da verdaderas sensaciones de ser ampliamente favorito sobre su archirrival, tanto así que ya se desempolvaron los recuerdos de la última goleada rojiblanca en el Clásico.

Si parece tan sorprendente ver al equipo rojiblanco en la cima de la clasificación previo a un duelo ante el América (club que ha aumentado su dominio en el futbol mexicano en los últimos años) no es porque tengamos memoria corta, sino porque la última vez que pasó, el equipo rojiblanco tenía 11 títulos, solo uno menos de los que tenía el club azulcrema, que ahora lo aventaja por cuatro campeonatos.

· Última vez que Chivas llegó como líder al clásico: 26 de abril del 2015 (1-1 el marcador)

· Última goleada del Guadalajara en un clásico nacional: 27 de agosto de 2016

· Última vez que Chivas ganó dos juegos de liga seguidos al América: 23 de octubre de 2011

¿Queda algún 'sobreviviente' de la última goleada de Chivas al América? El Guadalajara está ante su mejor oportunidad de 'humillar' al América como hace años

La racha del equipo tapatío sin gobernar la tabla de posiciones en un enfrentamiento directo de Liga MX contra el ‘Ave’ llegó a su fin y la ilusión de toda la afición es que el equipo renueve la fecha de la última goleada frente a las Águilas; claro, que con un triunfo en esta sexta fecha del Clausura 2026 es más que suficiente, pues hace casi 15 años que este club no le gana dos partidos de liga seguidos a su némesis.

El anhelo más modesto es que Chivas no vaya a truncar su paso perfecto (cinco triunfos en cinco jornadas) justo frente al América y que pueda hacerle frente a la ausencia de su capitán Luis Romo.

El Guadalajara está en su mejor momento y eso es una motivación… también para el América.