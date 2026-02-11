Chivas pierde al mejor defensa de toda la Liga MX según la I.A.

Enrique Gómez

El mejor defensa de la Liga MX milita en las Chivas, pero no jugará contra el América.

Justo de cara al partido más reputado del futbol mexicano, Luis Romo se lesionó. De hecho, el ‘Rebaño’ perderá a su capitán por varias semanas; veremos si el plantel tiene la capacidad y madurez para mantener su gran ritmo.

Aunque el club no lo ha hecho oficial, los medios coinciden en que el defensa de 30 años se perderá de cuatro a seis semanas tras la lesión que sufrió en el partido ante Mazatlán. En ese encuentro donde el equipo rojiblanco hiló su quinta victoria consecutiva, el exjugador de Cruz Azul, Monterrey y Querétaro salió de cambio a los 73 minutos y truncó su racha de todos los minutos disputados en el torneo.

La lesión podría ser en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha, es decir, en la parte trasera del muslo.

De cumplirse las seis semanas fuera, estos son los partidos que se perdería el bastión de Gabriel Milito:

· Jornada 6: América (local)

· Jornada 7: Cruz Azul (visitante)

· Jornada 8: Toluca (visitante)

· Jornada 9: León (local)

· Jornada 10: Atlas (visitante)

· Jornada 11: Santos (local)

· Jornada 12: Monterrey (visitante)

Es justo en estas semanas cuando el club tapatío tendrá los retos más grandes de la fase regular, pues enfrenta a dos equipos ‘grandes’, a su archirrival de ciudad y al equipo bicampeón de la Liga MX.

El Guadalajara no tiene otro jugador que pueda cumplir con todo lo que hace Romo, por algo había jugado todos los minutos del torneo y tuvo tantos partidos completos el campeonato pasado, sin embargo, el equipo espera responder ante la ausencia de su mejor futbolista y continuar con su marcha perfecta de triunfos en cinco fechas o cuando menos, evitar un declive.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator, Romo es el mejor defensa de la temporada en la Liga MX y claro que Chivas lo extrañará en el clásico ante América, donde, por primera vez en muchísimo tiempo, llega como favorito al encuentro más célebre del futbol mexicano.