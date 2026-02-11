¿Queda algún 'sobreviviente' de la última goleada de Chivas al América?

Enrique Gómez

Considerando que la última vez que Chivas goleó al América fue hace casi 10 años, ¿es posible que exista algún ‘sobreviviente’ en estos clubes de aquella abultada victoria del ‘Rebaño’ en el Clásico Nacional?

El 27 de agosto de 2016, El Guadalajara venció 3-0 a las Águilas, en lo que sigue siendo la última goleada en favor del equipo rojiblanco en el clásico nacional. Ha pasado tanto que ya ningún jugador queda.

Y es que, aunque no todos los jugadores que disputaron se han retirado, ninguno de los elementos que participó en ese duelo se encuentra actualmente en su club. Aun así, hay un caso muy especial con Rodolfo Cota, quien era portero de Chivas en ese cotejo y que ahora milita en el América.

Sobreviviente a ‘medias’, pues ya no está en el equipo que defendió hace nueve años, pero de alguna manera se mantiene en el clásico después de tanto tiempo, aunque tras pasar por el León.

En aquel entonces, el equipo azulcrema contaba con jugadores como el portero Moisés Muñoz, la pareja de centrales compuesta por Pablo Aguilar y Paolo Goltz, además de Rubens Sambueza y Renato Ibarra para acompañar a Darwin Quintero y Silvio Romero en el ataque; sin embargo, ninguno anotó.

El Guadalajara, en cambio, contaba con Cota en la portería, Orbelín Pineda en el mediocampo, Isaac Brizuela (autor de dos goles), además de Ángel Zaldívar como único punto. En la banca estaban jugadores como el ‘Gallito’ Vázquez y el mismísimo ‘Gullit’ Peña, quien anotó el tercer gol.

En resumen:

· América no tiene ningún jugador en su plantilla de los que disputaron ese partido

· Chivas tampoco tiene ‘sobrevivientes’ de ese encuentro

· Rodolfo Cota es el único jugador que repetirá el Clásico, pero con otro club

· Hace nueve años de la última vez que Chivas goleó al América

¿Se renovará la fecha de la última goleada para este Clausura 2026? Chivas vive su mejor momento al tener 15 puntos en los primeros cinco partidos, por lo que está ante su gran oportunidad de regalarle a la afición la primera victoria por goleada sobre su archirrival en casi una década.