Mazatlán fue un débil 'sparring' para Chivas antes del Clásico

Chivas mantuvo su paso perfecto en el Clausura 2026 al imponerse 2‑1 en su visita a Mazatlán FC en el Estadio El Encanto.

El 'Rebaño', líder absoluto con victorias en todas sus jornadas previas, aprovechó su superioridad táctica y de posesión para dominar el primer tiempo desde el inicio. Los locales, últimos en la tabla, apenas si generaron peligro y dejaron ver las fragilidades que los han caracterizado en este torneo.

El contraste entre ambos equipos fue evidente desde los primeros minutos. El primer gol llegó al minuto 15, cuando Efraín Álvarez aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para abrir el marcador y poner arriba a los rojiblancos. Con ese tanto, Chivas reafirmó su intensidad ofensiva y su lectura de juego en zonas claves.

Mazatlán intentó responder pero careció de precisión y profundidad en su ofensiva, confirmando su mal momento en la temporada. La afición local vio cómo su equipo se complicaba aún más con el correr de los minutos.

Antes de finalizar la primera mitad, Armando 'La Hormiga' González amplió la ventaja al minuto 29 con un remate preciso dentro del área tras una jugada colectiva bien elaborada por Guadalajara.

Ese segundo tanto terminó por poner el duelo prácticamente lejos del alcance de los 'Cañoneros'. Chivas se fue al descanso con control del desarrollo y con una defensa que prácticamente no sufrió. El 'Rebaño' mostró solidez en todas sus líneas, reflejo de su buen arranque de torneo.

Mazatlán se acercó con gol de tiro libre de Édgar Bárcenas para el 2-1 y cerca estuvo de empatar al final, pero no le alcanzó.

Con este resultado, Chivas sigue con su camino perfecto y pleno de triunfos, consolidándose en la cima de la Liga MX y confirmando que es serio candidato al título.