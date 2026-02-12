"Sin el americanismo no soy nada", Henry Martín se disculpa con la gente

Enrique Gómez

El americanismo… esa fue la trama del día de medios previo al clásico nacional contra las Chivas.

Y el mensajero fue nada menos que el capitán Henry Martín, quien solicitó personalmente atender a la prensa para así tener la oportunidad de disculparse con la afición por haber dado una impresión incorrecta.

“Pido disculpas por no ser claro con lo que dije, quiero aclarar que me refería exactamente que primero debo estar bien yo y mi familia, si no estamos bien no podemos dar alegrías a los demás”, dijo la ‘Bomba’, luego de que se viralizara un fragmento en una entrevista en donde aseguraba que no trabajaba para la gente ni para hacer feliz a la afición, sino para sí mismo.

“Me debo a la afición, al americanismo, a esta institución, sin ellos no soy nada, llegué aquí siendo nadie, hoy por hoy soy el capitán del equipo, tengo un tricampeonato, un campeonato de goleo que no sería posible de cuando fallaba todas. Me esforcé, trabajé por mí, para dar esas alegrías a mí y por ende a la afición”, esclareció el delantero de 33 años.

🚨🚨 Henry Martín aclara su polémica declaración en la que dijo que no se debía a la afición 💣🦅



🗣️ "Estoy aquí para dar la cara. Definitivamente se mal interpretó todo. Sin el americanismo soy nada" pic.twitter.com/OtonEmS4os — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 12, 2026

Y hablando de la relación con los fans, Henry recordó cuando el público lo abucheaba y desaprobaba por su bajo rendimiento en el campo, situación que han vivido varios de sus compañeros en su momento y que ahora tiene a Kevin Álvarez como el más afectado, pues la gente ha perdido la paciencia con él.

“A Kevin lo apoyamos mucho más porque se presenta más fuerte con él, a veces sí se considera un poco injusto. Él sabe que debe dar más, tiene que sobreponerse a esto, porque si tiene el carácter para muchas cosas, también para esto. Yo pasé por ese tema de los abucheos y es durísimo”, aseguró Henry.

Después de un par de años fantásticos (sobre todo entre 2022 y 2024), Martín no ha podido levantar el nivel tras todas las lesiones que sufrió en 2025, pero espera que tanto él como sus compañeros puedan contar con el apoyo de la afición, sobre todo de cara a un partido tan célebre como es el Clásico Nacional ante Chivas.