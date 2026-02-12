Cruz Azul destrozó al Vancouver con todo y gol de Nicolás Ibáñez

Enrique Gómez

Victoria por goleada.

Clasificación a octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Triplete de Luka Romero.

Debut goleador de Nicolás Ibáñez.

Vaya partido perfecto el que firmó Cruz Azul en el compromiso de vuelta contra el Vancouver FC.

La Máquina se midió a un equipo de otra categoría en la primera ronda de la ‘Concachampions’ y aunque en algunas ocasiones los equipos tan favoritos suelen caer en desesperación contra estos rivales, el club mexicano cumplió a sus credenciales y aplastó 5-0 al equipo de la Premier League de Canadá.

La felicidad de Luka Romero al anotar su primer hat-trick con el Cruz Azul

Global de 8-0 en favor del campeón defensor de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla:

· 1-0 (37’): Cayéndose, literalmente, Luka Romero impactó el balón ante la salida del portero

· 2-0 (45’+1): Sin saltar, Luka remató en el área chica un centro flotado por la izquierda

· 3-0 (62’): Romero se escapó por la banda izquierda y su disparo se coló tras pegar en un rival

· 4-0 (68’): Tiro de esquina fabricado que derecho con un cabezazo de Jorge Rodarte

· 5-0 (74’): Nicolás Ibáñez se barrió para rematar un balón que el rival controlaba en el área chica

¡Cruz Azul se medirá a Monterrey en Octavos de Final! 🇲🇽 pic.twitter.com/n535B8NgYl — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 13, 2026

De los cinco equipos mexicanos que participaron en la primera ronda (además del Toluca que está sembrado directamente en los octavos de final), solo Pumas quedó eliminado, sin embargo, Cruz Azul fue el equipo que estampó la victoria agregada más abultada, seguido por Tigres, que se impuso 4-1.

Para la siguiente ronda, La Máquina se medirá a Monterrey, en lo que será un desafío totalmente distinto a lo que fue el duelo ante el Vancouver, que, en palabras de su entrenador, se hubiera conformado por anotar un gol en México, cosa que estuvo muy lejos de suceder.

El campeón de CONCACAF ha sido el mejor equipo de la primera fase y así inicia su camino hacia el bicampeonato.