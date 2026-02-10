Primer fracaso mexicano: Pumas, eliminado de inmediato en CONCACAF

Enrique Gómez

Una vez más, Pumas le quedó mal a su afición y a todo el futbol mexicano en el plano internacional.

Eliminación inmediata del equipo universitario en la Copa de Campeones de CONCACAF, que apenas vivió su primera ronda y ya se quedó sin un equipo mexicano en la competencia.

Pese a la victoria 1-0 del conjunto de Efraín Juárez, la derrota en la serie fue un incontestable 4-2, pues resulta que el club capitalino nunca pudo competir tras caer 4-1 en casa del San Diego FC.

De esta forma, el equipo de la MLS es el primer clasificado a los octavos de final de la competencia.

El único gol del partido cayó hasta los 53 minutos y de la forma más inesperada posible: tiro libre cobrado por Pedro Vite a los 47 minutos del partido que se terminó colando a la portería. El arquero Pablo Sisniega (figura del encuentro) se quedó esperando que alguien rematara el centro que mandó el ecuatoriano, por lo que se quedó estático en la línea de gol y el esférico lo sorprendió.

¡Pedro Vite reduce la diferencia en el global (2-4)! 👊 pic.twitter.com/2X2FSq06cg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 11, 2026

Pumas avasalló el área rival en los primeros minutos del partido. Se paró con personalidad e intentó hacer daño con centros y diagonales, sin embargo, siempre le falló el primer toque y lo que fue un inicio flameante rápidamente se convirtió en cenizas de desconfianza. Los minutos transcurrieron, el marcador siguió siendo inalcanzable y el equipo cayó en un notoria desanimo frente a su público.

El San Diego FC enfrentará al Toluca (bicampeón de la Liga MX) en los octavos de final.

Es verdad que los torneos internacionales no son la especialidad de Pumas, pero quedar eliminado en el primer corte del torneo es un fracaso rotundo y una seria amenaza para la gestión del entrenador.

Universidad, que no es campeón de la Liga MX desde el 2011, tiene una sequía de 37 años en la Copa de Campeones de CONCACAF, pero al menos esta vez no se atrevió a ilusionar a su afición.