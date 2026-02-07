Tanta crítica y Pumas sigue invicto en la Liga MX

Enrique Gómez

A pesar de todas las críticas y supuestas presiones sobre su técnico Efraín Juárez, Pumas sigue invicto en el Clausura 2026.

Sí, lo que sucedió en la Copa de Campeones de CONCACAF fue un desastre, pero lo cierto es que los torneos internacionales nunca han sido el fuerte de Universidad, en cambio, en la Liga MX ha mostrado un mucho mejor nivel y con el punto sumado, continuará entre los cinco primeros lugares de la tabla.

Empate 2-2 entre Universidad y el Atlas, que sobre el final pudo rescatar un punto jugando como local.

Así fueron los goles de este animado partido celebrado en la cancha del Estadio Jalisco:

· 0-1 (43’): Diagonal retrasada y gran gol de Pedro Vite, que mandó el balón a la base del poste

· 1-1 (43’): Mateo García disparó a la horquilla y el balón pasó entre las manos de Keylor Navas

· 2-1 (45’+7): Juninho cobró el penal pegado al poste izquierdo; imposible para Camilo Vargas

· 2-2 (90’): Poderoso frentazo de Manuel Capasso a segundo palo y gran centro de Diego González

¡PRIMER GOL DE CAPASSO CON LOS ROJINEGROS! ❤️🖤🤩



¡QUE FORTALEZA PARA DARNOS EN EL EMPATE! 🦊🔴⚫️#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/kiX4dcDpWK — Atlas FC (@AtlasFC) February 8, 2026

Los ‘Zorros’ fueron mucho mejores en el partido. Antes y después de los goles del equipo capitalino, el conjunto de Diego Cocca tuvo las mejores oportunidades, manejó los ritmos del partido y terminó con más del 60% de la posesión. Pero fue el equipo de Efraín Juárez el que falló cuando tuvo la oportunidad de liquidar el partido, pues al 73’ Robert Morales puso el balón en el travesaño pese a que le dejaron una diagonal frente al arco y sin portero.

Así, aunque tiene uno de los cuatro planteles más modestos de la Liga MX según Transfermarkt y a pesar de que le vendieron a su principal figura (Uros Durdevic) esta semana, el Atlas llegó a 10 puntos (uno más que el conjunto auriazul) tras cinco fechas y se mantiene en cuarto lugar de la tabla de posiciones, a cinco unidades de su archirrival y actual líder del torneo, Chivas.

Pumas, en cambio, no pudo tomar confianza de cara al partido de vuelta de la Copa de Campeones de CONCACAF, donde necesita ganarle por tres goles al San Diego FC para no quedar eliminado en la primera ronda.