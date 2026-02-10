Publicación: martes 10 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Efraín Juárez calma a los 'zopilotes' que lo quieren fuera de Pumas

El entrenador habla previo al partido vital ante San Diego FC

Los Pumas de la Liga MX están en serio peligro de eliminación de la Concacaf Champions Cup, un escenario que para muchos, sería razón suficiente para terminar con el proceso de Efraín Juárez al frente del equipo.

Ha sido el propio estratega el que ha apagado los fuegos a las críticas horas previas al duelo donde Pumas necesita ganar por 3-0, para avanzar a la ronda siguiente.

Pumas acaba de recibir los 2 goles más rápidos en toda su historia

Antes de los 3 minutos, Pumas ya perdía en Tijuana por 2-0.
Y antes del medio tiempo, 'Xolos' ya había puesto el 3-0 a favor.
Jornada 9 del Apertura 2024, el primer partido en toda la historia donde Pumas recibe dos goles antes de los tres minutos.
Así se vivió el histórico suceso en el Estadio Calliente.
Así se vivió el histórico suceso en el Estadio Calliente.
Así se vivió el histórico suceso en el Estadio Calliente.
Así se vivió el histórico suceso en el Estadio Calliente.

“Tenemos que ir por la remontada histórica. El club está acostumbrado a este etipo de esscenarios y tenemos la ilusión de poder revertirlo. Nosotros nos metimos en esto y nosotros seremos quienes busquemos el resultado”, sentenció el estratega mexicano.

Sobre la posibilidad de que deje el banquillo si Pumas queda eliminado, Juárez dedicó un mensaje a aquellos entrenadores que se ofrecieron al banquillo universitario para sustituirle.

“Esto siempre pasa en equipos grandes y más con derrotas como la que vivimos, hay mucho runruneo y hay gente que quiere venir a sentarse en mi silla. Se ofrecen, ‘zopilotean’ por allí. Es parte de y lo entiendo así, pero yo estoy tranquilo”, aseguró Juárez en la misma conferencia de prensa.

El duelo ante San Diego será el 40 de Efraín Juárez al frente del banquillo universitario, equipo que bajo su mando solo ha logrado dos victorias por diferencia de tres goles en tres ocasiones (Puebla, Xolos y Mazatlán).

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS