Efraín Juárez calma a los 'zopilotes' que lo quieren fuera de Pumas
El entrenador habla previo al partido vital ante San Diego FC
Los Pumas de la Liga MX están en serio peligro de eliminación de la Concacaf Champions Cup, un escenario que para muchos, sería razón suficiente para terminar con el proceso de Efraín Juárez al frente del equipo.
Ha sido el propio estratega el que ha apagado los fuegos a las críticas horas previas al duelo donde Pumas necesita ganar por 3-0, para avanzar a la ronda siguiente.
“Tenemos que ir por la remontada histórica. El club está acostumbrado a este etipo de esscenarios y tenemos la ilusión de poder revertirlo. Nosotros nos metimos en esto y nosotros seremos quienes busquemos el resultado”, sentenció el estratega mexicano.
Sobre la posibilidad de que deje el banquillo si Pumas queda eliminado, Juárez dedicó un mensaje a aquellos entrenadores que se ofrecieron al banquillo universitario para sustituirle.
“Esto siempre pasa en equipos grandes y más con derrotas como la que vivimos, hay mucho runruneo y hay gente que quiere venir a sentarse en mi silla. Se ofrecen, ‘zopilotean’ por allí. Es parte de y lo entiendo así, pero yo estoy tranquilo”, aseguró Juárez en la misma conferencia de prensa.
El duelo ante San Diego será el 40 de Efraín Juárez al frente del banquillo universitario, equipo que bajo su mando solo ha logrado dos victorias por diferencia de tres goles en tres ocasiones (Puebla, Xolos y Mazatlán).
