¿Cuánto tiempo durarán Atlas y Pumas en los primeros lugares?

Enrique Gómez

Nadie se esperaba que a estas alturas del torneo Atlas y Pumas se enfrentarían compartiendo los cuatro primeros lugares de la tabla, pero el Clausura 2026 ha traído muchas sorpresas, algunas desagradables, como, por ejemplo, eso de que hayan vendido de último momento al delantero estrella de los ‘Zorros’.

Y es que, si de por sí nadie auguraba que con su actual plantel el equipo rojinegro pudiera mantenerse por mucho tiempo en el pódium, ahora con la venta de Uros Durdevic no existen las mejores esperanzas para el duelo ante Pumas, que ciertamente ha hecho contrataciones interesantes.

Así llegan ambos equipos para su duelo por la Jornada 5 en el Estadio Jalisco: