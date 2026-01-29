Redacción FOX Deportes
Jorge Ruvalcaba se despide de Pumas para jugar en la MLS
El extremo llegó al cuadro universitario en 2022.
Jorge Ruvalcaba se marcha de Pumas para incorporarse al New York Red Bulls de la MLS.
El extremo no llegó a un acuerdo con el club para renovar su contrato y ahora será Jugador Designado del cuadro neoyorquino con el que firmó hasta la temporada 2029/30 con opción a una más.
El director deportivo de la entidad dijo que “es un atacante dinámico y creativo que ha demostrado un gran potencial y una fuerte ética de trabajo”.
Con los Pumas, Ruvalcaba jugó 99 partidos, anotó 16 goles y dio 8 asistencias. Aunque llegó al club en 2022, se marchó al equipo juvenil del Standard Liège en la campaña 2023/24, donde disputó 13 encuentros y marcó en una ocasión.
