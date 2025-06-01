¿Cuántos goles le hará Cruz Azul al Vancouver FC en la vuelta?

Redacción FOX Deportes

Con el viento a su favor, el Cruz Azul recibirá al Vancouver FC. La Máquina busca los octavos de final de la Copa de campeones de la CONCACAF, torneo en el que compite como el campeón reinante.

En el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, a donde el equipo tuvo que mudarse al no tener estadio propio (ni compartido) en la Ciudad de México, el equipo 'cementero' saldrá a terminar la labor iniciada la semana pasada cuando golearon por 0-3 a los canadienses, con protagonismo de Gabriel Fernández y goles de José Paredela, Amaury Morales y Agustín Palavecino.

En un buen momento como equipo, tercero de la clasificación del torneo Clausura mexicano, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón posee una plantilla con jugadores de más nivel, que en el duelo de ida pasó por encima del un rival con poca capacidad de respuesta.

Nico Ibañez ya es, oficialmente, de Cruz Azul El delantero ya fue registrado con todo y número con La Máquina

Larcamón se tomará en serio el encuentro, pero estará atento a que sus principales figuras no acumulen cansancio porque el próximo domingo el equipo tendrá un compromiso difícil en la Liga MX ante el Tigres UANL, segundo de la tabla de posiciones.

En la final del 2025, Cruz Azul sumó su séptimo triunfo de la Concacaf, al derrotar en la final al Vancouver Whitecaps de la MLS. El equipo mexicano es el máximo ganador de la competición, igualado con América, pero con más victorias, 70.

Después de perder, el entrenador del Vancouver, Martin Nash, se mostró humilde, reconoció el nivel de los mexicanos y dio a entender que el partido de vuelta será difícil y estaría bien si anotan algún gol.

"Ojalá podamos presionarlos y seamos precisos", señaló.

El ganador de la serie se enfrentará en los octavos de final al mejor entre el Monterrey de la Liga MX, que suma sus cinco títulos desde el 2011, y el Xelajú guatemalteco, que decidirán este miércoles una serie empatada 1-1.