Rayados, a limpiar la imagen que dejó en Guatemala

EFE

Los Rayados de Monterrey recibirán al Xelajú con la idea de arreglar las cuentas con el equipo guatemalteco y clasificarse a los octavos de final de la Copa de campeones de la CONCACAF.

Después de empatar 1-1 con un gol de último momento en el duelo de ida de la pasada semana, los mexicanos tratarán de aprovechar su condición de locales para confirmar su condición de favoritos.

Son los Rayados el mejor equipo de la CONCACAF en los últimos 15 años, con 5 títulos desde 2011. Este miércoles saldrán a confirmarlo con un cuadro sólido en todas sus líneas.

El pasado miércoles, el Xelajú tomó ventaja con un gol de Joffre Escobar en el minuto 83, pero el equipo se echó atrás en los instantes finales y Jesús Corona empató por los Rayados, que llegan al duelo con un gol de visitante a su favor.

Este miércoles por la noche tendremos @TheChampions en la Casa Rayada.🏟️



¡Vamos, Rayados!🔵⚪ pic.twitter.com/XcRwF25vic — Rayados (@Rayados) February 9, 2026

El defensa colombiano John Stefan Medina, los centrocampistas Canales y el argentino Lucas Ocampo y el delantero montenegrino Uros Durjdevic serán piezas claves en el funcionamiento del equipo, comandado por el español Domènec Torrent.

Aunque exhiben el segundo mejor ataque del torneo Clausura 2026, los regios aparecen en el noveno lugar de la clasificación y se plantean remontar posiciones, además de acceder a la fase de los 16 de la CONCACAF en la que enfrentarán al ganador de la serie Cruz Azul-Vancouver.

El Xelajú va sexto del torneo de liga de Guatemala en el que muestra la mejor defensa, lo cual tratará de ratificar en el estadio de los Rayados.

Roberto Hernández, estratega del cuadro centroamericano, ha repetido en la semana que su equipo está motivado después de haber empatado el duelo de ida ante Rayados y confía en dar un golpe en la casa de su rival.

"Ningún equipo es invencible; estamos motivados", señaló el estratega.