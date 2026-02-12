Un clásico 'cómico' y un clásico icónico para la Jornada 6 de la Liga MX

Enrique Gómez

Para la Jornada 6 hay dos clásicos en la Liga MX. El primero de ellos es casi cómico y el de la noche del sábado, el duelo insignia del futbol mexicano y donde el Guadalajara aspira a dar el golpe que le hace falta en medio de este gran momento que vive como líder absoluto del Clausura 2026.

Pero, ¿es el clásico nacional el encuentro más interesante de este fin de semana? Es verdad que casi la mitad de la afición mexicana se divide entre Chivas y América, pero esta fecha también marcará la ‘revancha’ entre Cruz Azul y Tigres, escoltas del torneo y semifinalistas del torneo pasado.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la sexta fecha del futbol mexicano: