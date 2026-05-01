Santos, optimista hacia el futuro pese a haber terminado úiltimo de la Liga MX

Enrique Gómez

No hay mucho que celebrar en un equipo que terminó último en la tabla de posiciones, pero en el entorno de Santos Laguna se esboza una ligera sonrisa por tres principales razones.

· Orlegi vendió al Atlas en 250 millones de dólares; algo se podrá invertir en Santos

· El equipo “recuperó su esencia” con Omar Tapia y cerró goleando a Rayados

· Ya tiene apalabrados a los atlistas Diego González y Eduardo Aguirre como refuerzos

‘Aleco’ Irarragorri, presidente de Santos Laguna, se mostró optimista con el futuro del equipo ‘albiverde’, que al menos ya tiene asegurados dos fichajes para el Apertura 2026, un par de futbolistas que están disputando la Liguilla con los ‘Zorros’, pero que no se incluyeron en la venta a José Miguel Bejos.

Santos, América y los clubes que tienen balones en sus escudos

“Tanto el ‘Mudo’ Aguirre como Diego González estarán incorporándose para este verano de cara al siguiente torneo”, dijo el hijo de Alejandro Irarragorri, dueño de Grupo Orlegi. “Llega González a ocupar la plaza de extranjero, pero debemos ser inteligentes y pensar en el futuro del club”.

Santos llegó a 12 puntos en 17 jornadas tras la victoria en la última fecha contra Rayados, un evento que llenó de esperanza a la ‘nación’ lagunera para darle continuidad al actual proyecto.

“El enfoque está en la idea y la metodología de juego, en regresar a nuestras bases y dar continuidad a los jóvenes. El proceso de Omar Tapia nos dio puntos, nos regresó esa esencia y nos da entender que debemos seguir con esa escalera de formación”, aseguró el joven directivo de los ‘Guerreros’.

Santos, que de 1996 a 2018 ganó seis títulos de Liga MX, no levantó ningún campeonato mientras fue ‘hermano’ del Atlas; veremos si las cosas cambian ahora que volverá a ser ‘hijo único’ en México.