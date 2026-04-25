¿De qué otra forma podía ser?... Atlas ganó y está en la Liguilla

Hiram Marín

América parecía haberse resignado. Con el empate terminaba en sexto lugar general, pero perdió un detalle muy importante: enfrentaba al Atlas, que en tiempo de compensación tuvo una llegada peligrosa y por conducto de Arturo Alfonso 'Ponchito' González anotaba el 1-0 que le daba la clasificación y mandaba a las Águilas al octavo.

Con este resultado el conjunto dirigido por André Jardine enfrentará a Pumas en el clásico capitalino y Atlas se colocó en el sexto lugar.

Esto significa A Lo Atlas!!! 😍



GOLAZO DE PONCHO GONZÁLEZ PARA SENTENCIAR EL PASE A LIGUILLA!!! ❤️🖤 pic.twitter.com/DLI2IA1ZSi — Atlas FC (@AtlasFC) April 26, 2026

Minutos antes, América tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador, cuando después de marcarse una falta en el área, el árbitro decretó penal y fue el brasileño Raphael Veiga el encargado de de cobrar.

Pero Camilo Vargas estaba bien colocado en la portería e impidió que el balón entrara, lo que significó además su penal detenido número 18, lo que indica el gran nivel que tiene el arquero colombiano.

18 PENALES DETENIDOS EN LA LIGA MX!!!



HISTÓRICO Y ETERNO, CAMILO VARGAS. 🦸🏻‍♂️🇨🇴 pic.twitter.com/Des2dGy5iT — Atlas FC (@AtlasFC) April 26, 2026

Dentro de las pocas noticias que tuvo el América fue el regreso de Henry Martin tras varios meses, en espera de que en la Liguilla aporte en la contundencia, que es sin duda una asignatura pendiente que este sábado se evidenció.