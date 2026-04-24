Solo quedan 3 boletos a la Liguilla y América y Atlas buscan uno

Enrique Gómez

Podría catapultarse hasta el quinto lugar o hasta ser desbancado al noveno puesto y quedar eliminado de la Liguilla, todo dependerá de lo que sea capaz de hacer contra el Atlas y de cómo se acomoden los otros resultados de esta Jornada 17 del Clausura 2026.

Claro que el América es favorito para ganarle los Rojinegros, lo dice la tabla, la historia y hasta el historial de los últimos 10 enfrentamientos directos donde los ‘Zorros’ solo han ganado una vez en ese lapso, sin embargo, el equipo azulcrema no ha dado garantías en el certamen por más mejora que haya tenido.

Así llegan ambos equipos para este duelo donde ambos buscan un boleto a la Liguilla: