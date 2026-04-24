A menos que América falle en la Jornada 17, los 4 'grandes' estarán en la Liguilla

Enrique Gómez

La Liga MX llega a su fecha final, es decir, por última vez en la temporada, los 18 equipos tendrán actividad y después, únicamente los ocho mejores competirán en la Liguilla por el título del futbol mexicano.

Chivas y Pumas buscan el liderato del Clausura 2026, Cruz Azul estrena técnico (sí, en la Jornada 17), mientras que el América aún no puede sentirse 100% clasificado, por lo que deberá sumar ante el Atlas si quiere asegurar su presencia en los cuartos de final que inician la próxima semana.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la última jornada de la fase regular de la Liga MX: