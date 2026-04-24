Oficial: Cruz Azul despide a Nicolás Larcamon antes de la Liguilla

Héctor Cantú

De manera sorpresiva, la Máquina Celeste de la Cruz Azul ha puesto punto final a la etapa de Nicolás Larcamón como su estratega, a unos cuantos días de que arranque la Liguilla del torneo Clausura 2026.

A unas horas del empate ante Gallos Blancos, la directiva cementera hizo oficial la salida de Larcamón luego de sumar nueve partidos consecutivos sin victoria, una cifra que terminó por trastocar el proyecto que había encabezado el técnico argentino.

A través de un comunicado, el equipo de la Noria confirmó el cambio en el banquillo, puesto que ahora será ocupado por Joel Huiqui.

El exdefensa central, quien se ha encargao de trabajar con las fuerzas básicas del club, tendrá el apoyo de Sergio Pinto para lo que resta del torneo, con el sueño de que la Máquina pueda reencontrarse con el futbol que lo llevó a ser superlíder.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Cruz Azul cerrará su participación en la fase regular del torneo el próximo domingo cuando se enfrente al Necaxa en la cancha del Estadio Banorte.

Por ahora, los cementeros ocupan la cuarta posición del campeonato con 30 unidades, solo un punto por detrás de Pachuca, tres de Pumas y a cuatro del líder Guadalajara.