Rayados ya tiene acuerdo con Orbelín Pineda, pero falta el AEK

Enrique Gómez

Aunque no vio muchos minutos en la Copa del Mundo, Orbelín Pineda sigue siendo uno de los mejores mediocampistas de México y si Chivas fracasó en traerlo, tal vez Rayados tenga mejor suerte.

El Monterrey avanza con el fichaje del jugador de 30 años, quien lleva al menos un par de años deseando regresar al futbol mexicano, pero el AEK Atenas se ha aferrado a mantener a su futbolista.

No es para menos, pues de acuerdo con la aplicación Comparisonator, el mexicano fue el segundo mejor mediocampista de la Superliga de Grecia en la temporada y sus 152 puntos de índex le servirían para posicionarse como el 12° mejor jugador en su posición dentro del futbol mexicano.

¿Merecían más? Los seleccionados mexicanos que menos jugaron

De acuerdo con el diario Récord, todavía no hay acuerdo con directivas, pero las negociaciones siguen su curso y es que, aunque Pineda ya habría aceptado la propuesta del club regiomontano (como en su momento tuvo un acuerdo de palabra con las Chivas), aún falta cerrar el negocio con la directiva del AEK Atenas, club que valora mucho al mexicano y con el cual tiene un contrato vigente hasta junio de 2027.

Pineda, uno de los siete jugadores que menos minutos vio en el Mundial 2026 (29), desea reunirse con Matías Almeyda, quien fue su técnico en Chivas, en el AEK y quien ahora dirige a Rayados.

El ‘Maguito’ tiene un valor de 7 millones de euros según Transfermarkt y pese a sus ganas de volver a México, no ha flaqueado en su compromiso con el AEK, club con el que marcó cinco goles y cinco asistencias la temporada pasada.