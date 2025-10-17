Orbelín Pineda se olvida de Chivas y pone 2 asistencias con el AEK Atenas

Redacción FOX Deportes

Se suponía que para estas fechas Orbelín Pineda estaría jugando con Chivas en la Liga MX, pero en lugar de eso, se mantiene con el AEK Atenas disputando todo el partido y dándose gusto contra el Aberdeen.

El mexicano jugó todo el partido en la victoria 6-0 del conjunto griego e incluso puso dos asistencias en este encuentro por la Conference League, donde su equipo ganó por primera vez en el certamen.

El mediocampista de 29 años mandó el pase para el primer gol (Koita, 11’) y para el tercero (Eliasson, 27’) y fue protagonista en este triunfo que permite borrar la primera derrota en el torneo ante el Celje.

Pineda ha sido titular en casi todos los partidos internacionales de esta temporada, incluyendo los clasificatorios a la fase de liga de la Conference League, además ha jugado todos los encuentros de la Super Liga de Grecia, donde su equipo marcha en tercer lugar y a solo un punto del liderato.

La idea del 'Maguito' era emigrar a Chivas el año pasado, pero no hubo un acuerdo entre clubes y el jugador se quedó en el futbol europeo, donde sigue sumando minutos y relevancia hacia el Mundial de 2026.

Orbelín está cursando su cuarta temporada con el AEK Atenas, club con el que tiene contrato hasta 2027.