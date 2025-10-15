Publicación: miércoles 15 de octubre de 2025

Enrique Gómez

¡Se buscan jugadores! México sigue experimentando hacia el Mundial

El 'Vasco' Aguirre explicó por qué hace tantos cambios de una convocatoria a otra

Es muy claro que México aún no ha encontrado a su grupo de cara al Mundial del 2026 y a Javier Aguirre no le queda más que admitir que sigue “buscando jugadores” a ocho meses del gran evento del 2026.

No es para menos, pues el Tri no convence. Lo preocupante sería que la plantilla estuviera cerca de cerrarse y que el entrenador se resignara con un plantel que genera tanta incertidumbre.

“Estamos buscando jugadores, esa es la constante. Necesitamos los mejores 25 de aquí al Mundial y estamos buscando y buscando en una población de 50 o 60”, confirmó Javier Aguirre respecto a los cuestionamientos por los ocho cambios que hizo en este partido ante Ecuador respecto a lo que fue el duelo ante Colombia, además de los constantes en cambio en las convocatorias para cada Fecha FIFA.

Si a estas alturas del proceso pasado, el ‘Tata’ Martino aseguraba que ya tenía al 90% del equipo, el ‘Vasco’ admite que todavía no está cerca de definir a la Selección Mexicana que jugará el Mundial.

De las lecciones recabadas en el empate 1-1 ante Ecuador, Aguirre destacó lo hecho en el primer tiempo, donde se reflejó el trabajo de los entrenamientos y también el aprendizaje de que, para vencer a selecciones importantes (o cuando menos, no ser goleado) se debe mantener el rigor y hasta el fin.

“El partido dura 90 minutos, pero la primera parte me gustó muchísimo. En el segundo tiempo, por el cansancio, las ganas de agradar o de ganar, nos descontrolamos un poco… yo creo que fue un buen sinodal, que nos enseña que para poder ganarle a este tipo de equipos hay que mantener un ritmo alto y buen juego durante 90 minutos”, analizó Aguirre, quien llegó a cuatro partidos seguidos sin ganar.

En septiembre, el Tri empató contra Corea del Sur y Japón con un grupo de jugadores y ahora, cayó ante Colombia e igualó ante Ecuador con otros convocados. En resumen, ninguno ha convencido.

Este es el nuevo México, el que sufre para empatar con Ecuador

Un Tri vestido de negro y con dos naturalizados igualó en el Estadio de Chivas

