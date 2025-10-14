Este es el nuevo México, el que sufre para empatar con Ecuador

Enrique Gómez

Dados los últimos acontecimientos, se valora que México no perdió y que, por momentos, jugó bien. Ya no sorprenden los resultados de este Tri irreconocible, que viste de negro y que alinea a dos delanteros naturalizados.

Empate 1-1 entre la Selección Mexicana y Ecuador, en un duelo que se transformó en el segundo tiempo.

En el Estadio de Chivas, la casa del equipo más mexicano de todos, resulta que por primera vez en la historia alinearon dos delanteros naturalizados e incluso uno de ellos fue el autor del gol: Germán Berterame, jugador nacido en Argentina y que tras un año como seleccionado, anotó su primer gol.

Es verdad que el equipo mexicano terminó abucheado en el Estadio AKRON y que cerró esta Fecha FIFA contra dos potencias sudamericanas sin victorias, pero después de toda la inferioridad que mostró en la derrota 4-0 ante Colombia en Texas, al menos el Tri sí que compitió en Jalisco. Primero con futbol en el primer tiempo y después en lo físico. Nada mal ante el segundo clasificado de la CONMEBOL.

Así fueron los goles de este partido amistoso celebrado en Zapopan:

· 1-0 (3’): Balón rebotado en la salida que le queda a Germán Berterame y define ante el arquero

· 1-1 (20’): Penal provocado por el portero Raúl Rangel y bien cobrado por Jordy Alcívar

Germán Berterame anotó su primer gol con México, ¡en el Estadio más mexicano! El delantero nacido en Argentina aprovechó la titularidad y así definió ante Ecuador

Partido jugado a un temendo ritmo y con gran intensidad en todas las zonas del campo. Mucha energía la que emanó de la grama del Estadio AKRON (próximamente mundialista), donde ambos equipos tuvieron sus oportunidades para ganar. La más clara del segundo tiempo para el equipo ‘azteca’ fue a los 85 minutos, cuando Santiago Giménez recuperó un balón rebotado y lo filtró al área para Marcel Ruiz, pero el arquero Hernán Galíndez despegó justo a tiempo para achicar el ángulo y bloquear el disparo.

Hablando de Giménez, el fue parte de los ocho cambios que hizo Javier Aguirre tras el papelón ante Colombia, sin embargo, entró a los 61 minutos justo por su reemplazo, el autor del gol, Berterame.

Ya son cuatro partidos seguidos contra selecciones importantes y resulta que México no ganó ninguno. En septiembre, empates contra Japón y Corea del Sur y ahora en octubre, la humillación contra Colombia y la igualada contra Ecuador. Aceptémoslo, las sensaciones no son las mejores hacia el Mundial.