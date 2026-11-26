Héctor Cantú

Rayados de Monterrey no pudo aprovechar su condición de local y dejó escapar la oportunidad de tomar ventaja ante América en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026.

El conjunto dirigido por Matías Almeyda careció de contundencia ofensiva y tuvo que conformarse con un empate que deja abierta la eliminatoria de cara al encuentro de vuelta.

América dominó buena parte del partido, pero no logró reflejar su superioridad en el marcador gracias a la destacada actuación del guardameta regiomontano Luis Cárdenas.

La expulsión de Ricardo Chávez al minuto 11 condicionó el planteamiento de Monterrey, que pasó de buscar el arco rival a priorizar el orden defensivo para evitar una derrota en casa.

Desde los primeros minutos, las ‘Águilas’ generaron peligro con las aproximaciones de Érick ‘Chiquito’ Sánchez y Alejandro Zendejas.

Sin embargo, Miguel Borja fue uno de los futbolistas que más oportunidades tuvo para abrir el marcador, aunque no consiguió superar al guardameta rival.

El delantero colombiano se quedó con las ganas de marcar, en buena medida por las intervenciones de Cárdenas y el esfuerzo defensivo de Rayados, que consiguió mantener su portería en cero.

A pesar de la inferioridad numérica, Monterrey también generó algunas oportunidades de peligro. Las más claras llegaron con un cabezazo de Víctor Guzmán y una aproximación de Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien no logró completar el encuentro.

Además de las seis bajas con las que llegó al partido, el conjunto regiomontano sufrió la salida de Hugo Cuypers, uno de sus referentes ofensivos, quien abandonó el terreno de juego tras presentar molestias físicas.

El delantero será evaluado por el cuerpo médico de Monterrey para determinar el alcance de sus molestias y su posible disponibilidad para el partido de vuelta.

Con este resultado, la eliminatoria permanece abierta y ambos equipos buscarán una victoria en el siguiente encuentro para asegurar su clasificación a las semifinales.