Enrique Gómez

Pase lo que pase, el América afrontará la Liguilla arrastrado cinco partidos seguidos sin ganar.

Sí, lo más importante es clasificar y las Águilas tenían el pase asegurado desde hace semanas, pero en un torneo tan corto como lo es la Liguilla, la cual se juega a eliminación directa desde la primera instancia, nadie quiere llegar sembrando nuevas dudas y farmeando desconfianza.

Las Águilas perdieron contra la peor versión de Tigres de los últimos 15 años.

El equipo universitario, que por primera vez desde el Clausura 2014 no estará en la fase final, venció 1-0 al América y al menos le dio a su gente una victoria de despedida en este 2026.

Si algo se puede ‘rescatar’, es que con esta derrota el equipo azulcrema se asegura que no enfrentará al Pachuca en los cuartos de final del Apertura 2026, pues como ya no será líder, es seguro que no se medirá al equipo que cerró en la octava casilla tras la fase regular.

Pero más allá del resultado, lo más alarmante fue la incapacidad del América para generar peligro o cuando menos dar sensaciones de que podía ganar el partido. El duelo careció de emociones, el equipo de Guillermo Almada ni siquiera demostró ambición y si no terminó empatando el partido (que al parecer era lo que quería) es porque llegó un gol genial de Juan Brunetta.

Golazo de tiro libre del argentino en tiempo de compensación (90’+2) para darle al club ‘felino’ su primera victoria después de cinco partidos sin ganar (tres derrotas), aunque lo cierto es que ningún resultado, bueno o malo, lo iba a librar de quedar en 15to lugar de este Apertura 2026.

De esta manera, el América abdicó la disputa por el liderato del Apertura 2026 (posición que ostentó por al menos 11 de las 17 fechas totales) para que Cruz Azul y Chivas la discutan.

No hay muchos casos de éxito de equipos que llegan a la Liguilla en medio de una racha de cinco partidos sin ganar, pero tampoco existe, en México, un equipo con la dimensión del América.