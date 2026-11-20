Redacción FOX Deportes

Más que un logro decorativo, el liderato final del torneo sería una motivación para Cruz Azul en la Liguilla y la prueba de que el equipo sigue bien encaminado para repetir el campeonato.

De cara al partido contra Chivas, asalto directo por el primer lugar del Apertura 2026, al margen de lo que pueda hacer el América, Joel Huiqui admitió que su equipo sí ambiciona la cima de la tabla de posiciones y se siente con buenas posibilidades de vencer al Guadalajara en el Estadio AKRON.

“Significa el cierre de una buena temporada y ganar esos tres puntos nos daría el liderato y una muestra de que el equipo compite en cualquier torneo; sería un buen aliciente para afrontar la Liguilla”, concedió Huiqui, quien como interino hizo campeón al equipo ‘celeste’ en el torneo pasado y que ahora está a un partido de terminar en primer lugar de cara a una nueva fase final.

??? Hay buen ambiente en la Noria y ?️ @Armand_Mel91 nos muestra la conferencia de prensa de Huiqui previo a enfrentar a Chivas:#Referentes ? pic.twitter.com/fW7f8niqOQ — FOX (@somos_FOX) November 20, 2026

El entrenador destacó la calidad del equipo que dirige y la buena competencia interna, razones suficientes para sentirse con buenas posibilidades de vencer a las Chivas en la última fecha de la fase regular y así encarar la Liguilla en medio de una racha de seis victorias consecutivas.

“El grupo está tranquilo y consciente. Tenemos muchas oportunidades de poder ganar el partido sobre todo por los jugadores que tenemos. Existe un plantel muy amplio, donde si entra uno lo hace bien, el que entra de cambio hace gol; ha sido increíble compartir con ellos este torneo y esperemos cerrar de la mejor manera en la Jornada 17”, agregó el sonriente técnico de 43 años.

Cruz Azul lleva seis partidos consecutivos sin perder contra los otros ‘grandes’ del futbol mexicano, gran referencia considerando que América y Chivas también clasificarán a la Liguilla entre los primeros lugares.