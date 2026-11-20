Enrique Gómez

Con solo dos puntos de diferencia entre el primer y el tercer lugar y un duelo directo entre ambos para terminar la fase regular, el liderato del torneo está más libre que nunca.

Tras lo que fue la Jornada 16, Cruz Azul se convirtió en el sexto equipo que llega a la cima de este Apertura 2026, pero ¿quién terminará como líder y llegará a la Liguilla en la posición de honor?

Hasta la última fecha del torneo, la cima del torneo está en disputa y casualmente, son los tres equipos más ‘grandes’ del futbol mexicano los candidatos a hacerse con el liderato final.

Así el panorama de cada club de cara este fin de semana:

Cruz Azul, 1ro con 32 puntos (+11 goles)

· Ganarle a Chivas como visitante

· Empatar y que América no gane su partido

América, 2do con 30 puntos (+15 goles)

· Ganarle a Tigres a domicilio y que Cruz Azul pierda o empate

Chivas, 3ro con 30 puntos (+11 goles)

· Vencer en casa al Cruz Azul y que América no gane

Terminar como líder de la fase regular brinda el beneficio de avanzar a la siguiente ronda en caso de empate en el marcador global en instancias de cuartos de final y de semifinales, así como la oportunidad de cerrar todas las eliminatorias en casa incluyendo la gran final. Además, finalizar en la punta de la tabla, permite enfrentar al peor equipo clasificado, o sea, al octavo lugar.

América es el equipo que más veces ha terminado como líder (10) en los torneos cortos, Cruz Azul el segundo (ocho) y Chivas tan solo ha hecho en dos ocasiones, por lo que ahora buscará ponerse a la altura de estos grandes clubes, que son unas auténticas máquinas de puntos, al menos por esta vez.