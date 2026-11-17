Enrique Gómez

Para que Cruz Azul alcance los lideratos del América se ve lejano, pero que Chivas lo hagan parece imposible. Aun así, ambos equipos recibirían muy bien terminar en la cima del torneo.

El Guadalajara recibe al club ‘cementero’ en la Jornada 17, en duelo directo por la punta del Apertura 2026, una pelea donde también está involucrado el equipo ‘emplumado’.

Por ahora, La Máquina está en segundo lugar como el equipo que más veces finalizado líder en la historia de los torneos cortos, pero las Águilas tienen dos lideratos más. O sea que, si el equipo ‘celeste’ mantiene la posición de honor en esta última jornada, se pondrá a uno del récord del club azulcrema, pero ¿qué tan lejos está el ‘Rebaño’ en este historial de élite?

Los equipos con más lideratos en la historia de los torneos cortos:

· América → 10, la última en el Clausura 2014 *Podría llegar a 11*

· Cruz Azul → 8, última vez en el Apertura 2024 *Podría llegar a 9*

· Toluca → 8, la última en el Apertura 2025

· Tigres → 5, la última en el Clausura 2015

· Pachuca → 4, la última en el Clausura 2022

· Monterrey → 4, la última en el Clausura 2023

· Santos → 3, la última en el Apertura 2019

· León → 3, la última en el Apertura 2020

· Chivas → 2, la última en el Apertura 2011 *Podría llegar a tres*

¿Qué campeonato le dolería más a las Chivas?

Así la pelea por el primer lugar para la Jornada 17:

1. Cruz Azul, 32 puntos (+11 goles), visita a Chivas

2. América, 30 puntos (+15 goles), visita a Tigres

3. Chivas, 30 puntos (+11 goles), recibe a Cruz Azul

O sea, el América (líder por 11 jornadas en este Apertura 2026) podría ampliar la brecha si le gana a Tigres y resulta que hay empate en el duelo en el Estadio AKRON o ganan las Chivas; en tanto, La Máquina asumirá en solitario al segundo lugar histórico si le pega al ‘Rebaño’, que, en cambio, necesita vencer al equipo ‘cementero’ y esperar que las Águilas no ganen para llegar a la cima.