Empate justo entre Pumas y América, que dieron todo

Hiram Marín

Pumas y América protagonizaron un vibrante Clásico Capitalino que culminó con un empate de 2-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en actividad que cerró la jornada sabatina de la Jornada 16 del torneo Apertura 2026.

El cuadro azulcrema pegó primero al minuto 3 por conducto de Alejandro Zendejas, quien aprovechó un descuido defensivo. Sin embargo, la respuesta auriazul fue inmediata, ya que César ‘Chino’ Huerta firmó el tanto del empate parcial al minuto 4 con una gran definición dentro del área.

Para la parte complementaria, el juego mantuvo la fricción y la intensidad táctica en el medio campo. Las Águilas volvieron a tomar ventaja en el marcador cuando Henry Martín ejecutó con maestría un cobro desde el punto penal al minuto 72 y venció al guardameta Keylor Navas.

Cuando parecía que la victoria se inclinaba del lado visitante, los universitarios encontraron una nueva pena máxima que Robert Morales transformó en el 2-2 definitivo al minuto 77.

Con este resultado, el América dejó escapar el liderato general, mientras que Pumas sumó un punto valioso en su lucha por escalar posiciones rumbo a la Liguilla.