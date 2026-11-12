¿Recuerdan a Cade Cowell? Podría volver a las Chivas

Enrique Gómez

Cuando Cade Cowell llegó a las Chivas, se hizo un drama por tratarse de un seleccionado estadunidense y por su ‘poca mexicanidad’, sin embargo, aunque su rendimiento en la cancha nunca estuvo a la altura de todo lo que generó, podría tener una segunda oportunidad con el ‘Rebaño’.

La participación del New York Red Bulls en la MLS llegó a su fin y con ella, el préstamo de Cowell por un año, por lo que el extremo estadunidense deberá volver al club mexicano a menos que el conjunto neoyorquino haga válida la opción de compra que ronda los 4 millones de dólares.

¿Se ganó el fichaje a titulo definitivo? Se estableció como un jugador importante en el equipo de Michael Bradley, tanto que jugó 33 de los 35 partidos de la tremporada y fue titular en la mayoría de ellos. Aunque, eso sí, solamemte en dos ocasiones disputó los 90 minutos completos.

Las 10 superestrellas que jugarán la postemporada de la MLS

El ‘Vaquero’ anotó cuatro goles, dos de ellos en las últimas tres fechas de las campañas.

Según su rendimiento total, Comparisonator lo ubica como…

· El 13er mejor extremo derecho en la MLS

· Con su 190 de índex, sería el 10mo mejor en la Liga MX

Las Chivas no parecen necesitar a Cowell, pues sin el mexicoamericano el equipo fue sublíder del torneo pasado y ahora nuevamente se encuentra peleando el primer lugar y se perfila como uno de los principales candidatos al título, por lo que el equipo deberá definir si lo presta a otro equipo o se lo queda para reforzar su ataque, si es que en Nueva York no hacen válida la opción de compra.

El jugador de 23 años jugó 69 partidos con el Guadalajara, hizo 12 goles y puso cinco asistencias entre 2024 y 2025.