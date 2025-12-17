Adiós Cade Cowell, el jugador que se diluyó en las Chivas

Redacción FOX Deportes

Por un jugador que hizo 12 goles en casi dos años, ¿valió la pena comprometer la tradición?

Después de cuatro torneos, Cade Cowell terminó su etapa con Chivas y acaba de ser enviado al New York Red Bulls; es decir, el seleccionado estadunidense volverá a la MLS, el torneo del país al que pertenece.

El Guadalajara anunció que el ‘Vaquero’ se marcha en calidad de préstamo por un año. El acuerdo es con opción a compra, por lo que, si el jugador se adapta a su nuevo equipo, quizá no regrese a la Liga MX.

🇦🇹 ¡Mucho éxito, 'Vaquero'!



El Rojiblanco, Cade Cowell, se va en calidad de préstamo al New York RB 🗽 pic.twitter.com/LUNXtOZdco — CHIVAS (@Chivas) December 17, 2025

Cowell llegó al Guadalajara para el Clausura 2024, en medio de la polémica, pues el equipo donde se supone que solo juegan mexicanos contrató a un futbolista nacido en Estados Unidos (de madre mexicana, eso sí), pero que además es seleccionado por aquel país y que a su llegada al club no hablaba español ni tenía un vínculo cultural con México.

En la cancha no ofreció mucho, por lo que al final siempre se habló más de él por su origen que por su capacidad como futbolista.

El extremo izquierdo fue perdiendo protagonismo con cada torneo, de hecho, 10 de sus 12 goles lo hizo en el 2024. Para el Apertura 2025 solo fue titular en cuatro partidos y no fue convocado para los últimos tres de la fase regular.