Chivas blinda a Armando González y le pone 'cláusula europea'

Enrique Gómez

El campeón de goleo de la Liga MX, el jugador revelación del Apertura 2025 y el próximo mundialista con la Selección Mexicana no podía escapársele a Chivas. El ‘Rebaño’ hizo exactamente lo que debía.

Oficialmente, el Guadalajara ha renovado (y blindado) a la ‘Hormiga’ Armando González.

Con este nuevo acuerdo, el delantero de 22 años tendrá dos cláusulas de recisión:

· 15 millones de dólares para clubes europeos

· 18 millones de dólares para equipos mexicanos

Lo de los montos no es información oficial, pero son especificaciones que están en poder de la prensa, lo que sí anunció formalmente el equipo rojiblanco es que el acuerdo es por cuatro años.

El club rojiblanco comunicó que “Armando González renovó su vínculo contractual con la institución hasta el 2029, con lo que se asegura la continuidad de un jugador clave dentro del proyecto deportivo y reafirma la apuesta institucional por la consolidación de talento formado en casa”.

González, quien antes de sus 12 goles en un Apertura 2025 donde simplemente reventó, únicamente registraba cinco goles (tres en la Liga MX) desde su debut en el Clausura 2024, “ha mostrado pasos de evolución y maduración futbolística” y ya acumula 39 partidos con la institución.

🔴⚪️ Nuestro Otaku tendrá más episodios con el Rebaño 😍 pic.twitter.com/9BIIgXdPW3 — CHIVAS (@Chivas) December 17, 2025

‘Hormiga’ es uno de los referentes del equipo rojiblanco, pero, además, es una de las esperanzas de recambio generacional que tiene la Selección Mexicana en medio de toda la incertidumbre de cara al Mundial del 2026, donde Raúl Jiménez (34 años) se perfila para ser titular, mientras que Santiago Giménez no logra afianzarse con el Milan y sigue sufriendo a causa de las lesiones.

¿Cumplirá su contrato con las Chivas o consolidará su nivel en el próximo torneo y abrirá sus alas hacia el futbol europeo? Ambos panoramas lucen maravillosos para un jugador que hace seis meses apenas y veía minutos.