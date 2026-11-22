Enrique Gómez

Aunque América empate contra Tigres, es seguro que avanzará a la Liguilla entre los cuatro primeros lugares, pero nadie quiere llegar a la fase final arrastrando cinco partidos sin ganar.

Seguramente muchos quisieran que sus crisis fueran como las del equipo azulcrema (30 puntos, tres partidos sin perder y tras haber sido líder por más de medio torneo), pero se sabe que el accesorio más importante que existe para disputar la fase final del futbol mexicano es la “inercia positiva”, sobre todo para un equipo de altísimas ambiciones como lo es el América.

La ventaja es que, para reconciliarse con la victoria, el equipo azulcrema enfrenta al peor Tigres de los últimos 15 años y hacerlo en calidad de visitante más que un inconveniente parece una bendición.

Los cuatro partidos sin ganar que provocaron que el América perdiera el liderato:

J14: Derrota 2-1 recibiendo al Pachuca

J14: Empate 1-1 recibiendo a Tijuana

J15: Empate 2-2 recibiendo al Toluca

J16: Empate 2-2 visitando a Pumas

El panorama de Cruz Azul, América y Chivas para terminar en primer lugar Para la Jornada 17, la última de la fase regular, el liderato está más abierto que nunca

La racha de cuatro partidos sin ganar es mucho menos grave que la insolvencia de este equipo jugando como local. América lleva 84 días sin ganar en el Estadio Banorte, o sea, casi tres meses; cinco partidos consecutivos (seis si contamos la derrota contra Cruz Azul donde fue visitante administrativo) sin imponer su ley en el estadio más grande del futbol mexicano.

Sus traumas como local no se resolverán esta semana, pero por un lado es positivo, pues se le ha facilitado más jugar como visitante y justamente una victoria es lo que necesita para retomar confianza de cara a la Liguilla y aspirar a recuperar el primer lugar de la tabla para cerrar la fase regular, lo que le permitirá recibir en casa los partidos de vuelta en la Liguilla.

¿Podrán las Águilas levantar el vuelo antes de la fase final y evitar los cinco partidos seguidos sin ganar?