Enrique Gómez

Los equipos más constantes de los últimos 15 años, los que más Liguillas han jugado en los últimos tiempos, se enfrentan una situación muy particular, con Tigres matemáticamente eliminado y habiendo cortado su récord de más torneos clasificando a la fase final, el cual llegó a 23.

América, en cambio, busca recuperar el liderato que apenas perdió la jornada pasada después de 11 fechas viéndose en la cima. El duelo que dos veces definió al campeón del futbol mexicano, esta vez solo representa una gota de honra para el equipo de Nuevo León.

Así llegan ambos equipos para este partido por la última fecha del Apertura 2026: