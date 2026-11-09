Bombazo en Tigres; el equipo se quedaría sin presidente

Héctor Cantú

La crisis de Tigres, que dejó al equipo sin posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla, habría alcanzado su punto más crítico con la separación de Carlos Emilio González de la presidencia del club.

Aunque la institución todavía no ha emitido un comunicado oficial, González dejaría el cargo apenas cinco meses después de haber asumido sus funciones.

Tigres presentó a su nuevo presidente

A principios de noviembre, Santiago Fourcade, periodista de FOX, había adelantado en exclusiva que Tigres tendría un nuevo presidente para 2027.

Ahora, presuntas infracciones al código de conducta se sumarían a los malos resultados del equipo varonil como factores relacionados con la salida anticipada del directivo.

Tigres ocupa la posición 15 de la clasificación general de la Liga MX, con 15 puntos y apenas tres victorias en el Apertura 2026.

Además de quedar fuera de la Liguilla, el conjunto universitario enfrentaría una sanción económica por incumplir con la cuota de minutos para futbolistas menores establecida en el reglamento de competición.