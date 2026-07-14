¿Quién es Martí Cifuentes y por qué está a punto de llegar al Atlas?

Redacción FOX Deportes

¿Despidieron al mejor entrenador en la historia del Atlas a días de iniciar el torneo para traer a un entrenador español de discreta experiencia? Difícil entender lo que está haciendo el club.

Martí Cifuentes está cerca de convertirse en el nuevo entrenador de los Rojinegros, en lo que será su primer trabajo como primer entrenador fuera de las ligas del norte de Europa.

Si ya es condenable no tener entrenador a tres días de que el equipo debute en el Apertura 2026, después de una larga pretemporada con Diego Cocca, traer a un entrenador cuyo principal argumento es ser parte de la agenda del nuevo presidente del club parece muy difícil de aceptar.

En el interior de Atlas manejan ya, que el técnico español, Martí Cifuentes será el técnico del equipo. Y esperan su arribo en los próximos días. Martí es parte de la cartera de la agencia de representación ligada al actual vicepresidente deportivo, Zubizarreta. — Raymundo González (@rgtito) July 14, 2026

Claro que Andoni Zubizarreta, exjugador y antiguo directivo del Barcelona tiene el beneficio de la duda, pero cortar (así sea de mutuo acuerdo o porque de verdad no hubo un acuerdo) a un entrenador (quien sea) en la semana del debut del Apertura 2026 parece una mala decisión. Veremos si el técnico interino Omar Flores puede sacar adelante la presentación contra León con los prometedores refuerzos y si el técnico elegido responde en la Liga MX.

El último trabajo de Cifuentes, estratega español de 44 años, fue a cargo de Leicester City en la Championship inglesa (segunda división) de Inglaterra. Llegó en julio del 2025 tras su paso por el Queens Park Rangers y se marchó en enero con una marca de 11 victorias, ocho empates y 12 derrotas.