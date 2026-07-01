Nuevo dueño, presidente, jugador, uniforme... ¡Vaya día para el Atlas!

Enrique Gómez

Contando las dos camisetas, Atlas hizo nueve presentaciones en un mismo día.

Ahora que oficialmente terminó la gestión de Orlegi, los nuevos dueños de los ‘Zorros’ hicieron su presentación en sociedad, revelaron el nuevo organigrama de la institución, presentaron a los tres primeros refuerzos (de los cinco o seis que se esperan) y prometieron una gran dirección para el equipo.

Lo mejor es que dentro de esta vorágine de cambios, hay alguien que se mantiene y es el técnico Diego Cocca, quien en su primera etapa hizo bicampeón al Atlas y en su segundo torneo de regreso lo llevó a los cuartos de final pese a que tenía uno de los planteles más modestos de México.

Los nuevos jerseys del Atlas para festejar su 110 aniversario

“Somos un grupo que viene a trabajar, no a impresionar. A construir, no a prometer. Trabajaremos a lo Atlas, luchando con carácter y tomando los retos de frente. Venimos a que el mundo reconozca la grandeza del Atlas. La afición se merece mucho más de lo que ha obtenido en el pasado. Merece una directiva comprometida y sin distracciones; presente y no de paso”, fue parte de lo que dijo el nuevo dueño José Miguel Bejos, quien prometió “estabilidad económica” y darle mayor valor al equipo.

Las presentaciones que hizo el Atlas en la toma de posesión de Grupo PRODI:

· Nuevo enganche: Luis Estevez (Portugal)

· Nuevo defensa: Milton Valenzuela (Argentina)

· Nuevo extremo: Duk (Cabo Verde)

· Nueva camiseta: Con escudo retro por el 110 aniversario

· Nuevo dueño: José Miguel Bejos (Grupo PRODI)

· Nuevo presidente: Gerardo Casanova Morales

· Nuevo vicepresidente deportivo: Andoni Zubizarreta

· Mismo director técnico: Diego Cocca

“No venimos a impresionar”: José Miguel Bejos, dueño de grupo PRODI y ahora de Atlas. pic.twitter.com/xExqtJs1pN — Raymundo González (@rgtito) July 1, 2026

En tanto, Diego Cocca se mostró muy feliz de poder continuar en el equipo con los nuevos dueños y emocionado por lo que depara el futuro, donde, al parecer, habrá mayor inversión en el plantel.

“Estoy muy ilusionado con los nuevos dueños y de que nos ayuden para que el equipo funcione. Hay que darle tiempo al proceso. Hoy es el primer día de PRODI, mira donde estamos y lo que han hecho, estamos trabajando para terminar de armar el plantel y competir”, dijo el entrenador argentino.

Después de pagar casi 250 millones de dólares por el Atlas, PRODI ya se apuntó tres refuerzos muy prometedores y se dice que el seleccionado mexicano Jorge Sánchez y el marroquí Ryan Mmaee.