El mensaje de paz entre Diego Cocca y la directiva del Atlas

Enrique Gómez

“Tranquilos, muchachos”, todo es concordía en Atlas y Diego Cocca está en paz con la directiva.

Días después de lanzarse en contra de las decisión por vender a Uros Durdevic y de declarar que es difícil hablar con unos dirigentes que quieren vender al club lo más caro posible, el técnico de los Rojinegros aseguró que se encuentra bien en la institución y que confía en que junto al presidente Aníbal Fajer (presenta al lado suyo en la conferencia) construirán un buen equipo.

“El futbol es de emociones y a mí me emociona mi trabajo, lo defiendo. Digo lo que siento y hablamos con Aníbal para ver cómo podemos crecer y tener un equipo mejor. No se asusten, muchachos, estamos muy bien, en la posición que queremos estar y presentando a un delantero que tiene gol”, dijo un sonriente Diego Martín en la presentación del uruguayo Agustín Rodríguez como nuevo delantero.

🦊 "Esto es fútbol y es de emociones... No sé asusten muchachos, estamos muy bien, en la posición donde queremos estar y estamos presentando a un delantero que tiene gol" Diego Cocca sobre sus declaraciones tras el duelo ante Pumas. @AtlasFC pic.twitter.com/04gsRGajXN — quiero tv (@quierotv_gdl) February 12, 2026

Durante el evento, también estuvo el 'terrateniente' de Orlegi en la institución tapatía, Aníbal Fajer, quien explicó por qué se dio la venta de ‘Djuka’ al Monterrey ya con un tercio del torneo recorrido y admitió que las condiciones de contrato para el serbio fueron excelentes y la oferta hacia el club, suficientemente satisfactoria.

“Monterrey hizo lo que tenía que hacer para que nosotros aceptáramos esa oferta. Le ofreció a Djuka un cambio de vida para él y a su familia y como dice el dicho: ‘no te puedo quitar lo que no te puedo dar’. No era el plan original venderlo, nos habíamos tomado la foto oficial y teníamos claro que ese era nuestro plantel, pero son decisiones a las que te orilla el mercado”, expuso el presidente de los ‘Zorros’.

Ver a Cocca y a Fajer en la misma mesa sirvió para mandar un mensaje de unión después de las declaraciones del técnico, quien de alguna forma tiene al Atlas entre los cuatro primeros puestos del Clausura 2026.